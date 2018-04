Ini Jadwal Penyisihan Grup Futsal Executive League 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Babak penyisihan grup turnamen futsal bertajuk Executive League memasuki pertemuan pekan kedua, Sabtu (7/4/2018).

Sebanyak 32 tim dari delapan grup akan kembali saling bertemu dan menunjukan aksinya di lapangan Futsal Goro, Makassar.

Pertandingan akan dimulai Pukul 14.00 Wita.

Berikut jadwal lengkapnya:

Grup A (14.00 Wita)

Best Western vs Honda Internusa

GMTD vs Bea Cukai Sulbangsel

Grup B (14.25 Wita)

Lotte Mart vs Pertamina

PLN AMU vs Hotel Rinra

Grup C (14.50 Wita)

RSUD Hadji vs Hotel Aston

Asuransi Sinarmas vs PLN AMS

Grup D (15.15 Wita)

XL Axiata vs PDAM Makassar

PLN Sulbangsel vs Kalla Toyota Urip

Grup E (15.40 Wita)

Hadji Kalla vs Trans Studio Mks

Polda Sulsel vs Telkomsel A

Grup F (16.05 Wita)

Adira Makassar I vs Astra Daihatsu

PLN Sulselrabar vs Fastrata Buana

Grup G (16.30 Wita)

MTF B vs Bank Sulselbar

Telkomsel B vs Aryaduta

Grup H (16.55 Wita)

Pelindo IV vs MTF A

PLN Kitlur Sulawesi vs Satpol PP Mks