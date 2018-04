VIDEO: Yuk, Intip 4 Tips Make Up Natural Ala Endah MB

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Make Up Artist (MUA) Makassar, Endah MB memberikan empat tips make up natural.

MUA lokal ini menyampaikan tips tersebut saat berkunjung ke Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/4/2018).

Pertama, pemilihan foundation yang sesuai dengan warna kulit. Maksimal satu tone lebih cerah dari warna kulit.

Kedua, untuk pemilihan blush on dan lisptik harus sesuai, kalau misalnya lipstik warna pink blush on juga harus warna pink. Jangan berbeda yah blush on oranges lipstiknya malah pink.

Ketiga, usahakan membuat alis senatural mungkin sesuaikan dengan warna kulit atau bulu asli.

Keempat, overall lebih ke pemilihan warna yaitu eye shadow menggunakan warna natural seperti coklat, hitam untuk di pinggiran mata yang agak sipit.

Simak videonya:(*)