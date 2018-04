Lama Tak Terdengar Kabarnya Usai Jupe Meninggal, Foto Terbaru Gaston Castano Bikin Warganet Terkejut

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat dengan Gaston Castano?

Ya, sosok pemain sepakbola ini sempat menjadi perhatian netizen Indonesia sejak ia menjadi kekasih Julia Perez.

Keduanya sempat dikabarkan menikah dan bertunangan.

Jupe dan Gaston Castano saat dijumpai di Studio Penta, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Namun pada tahun 2014, keduanya berpisah.

Gaston kemudian jarang muncul sampai Jupe dikabarkan sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 2017 silam.

Lama tak muncul, kini kabar baru datang darinya.

Dilansir dari akun gosip @taantee_rrempoonng, muncul foto Gaston bersama sesosok wanita bule.

Nampak wanita itu sedang hamil.

Dalam foto tersebut, tertulis caption "Waiting the #minig... Last weeks, I can't wait to see our little (Menunggu mini g, minggu lalu, aku tak sabar menunggu si kecil kita)."