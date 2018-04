Beli Daihatsu, Cicilan Ringan Mulai Rp 1 Jutaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Kabupaten Wajo, Suparti menjadi pembeli pertama All New Terios di Sulawesi. Penyerahan produk dilakukan di Daihatsu Sales Operation (DSO) Cabang Alauddin Makassar, Sabtu (13/1/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Daihatsu menawarkan promo menarik bagi Anda yang berniat memiliki mobil.

Terayar program angsuran ringan Daihatsu Idaman kembali diluncurkan. Tidak tanggung-tanggung, Daihatsu menawarkan angsuran ringan mulai Rp 1 jutaan per bulannya.

Sales Supervisor Astra Daihatsu Motor Cabang Urip Sumoharjo, Muhammad Arsal yang dihubungi, Jumat (6/4/2018) menuturkan, promo angsuran ringan berlaku untuk seluruh tipe mobil Daihatsu.

"Ayla mulai Rp 1 jutaan per bulan, Sirion mulai Rp 1,4 jutaan per bulan, Xenia mulai Rp 1,5 jutaan per bulan, Luxio mulai Rp 1,6 jutaan per bulan, Terios Rp 1,7 jutaan per bulan," katanya.

Semua promo tersebut dengan angsuran delapan tahun atau 96 bulan. "DP-nya cukup tinggi. Berbeda-beda tiap produk. Jelasnya silakan datang ke diler kami ada di Jl Urip Sumoharjo dan Jl Sultan Alauddin," katanya.(*)