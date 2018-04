Pasca Orangtua Bercerai, Putri Ahok Posting Foto Ini, 'Keep Strong'

TRIBUN-TIMUR.COM-- Pasca kedua orang tuanya resmi berpisah, unggahan terbaru putri Ahok dan Veronica Tan ini dibanjiri komentar netizen.

Putri satu-satunya pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Veronica Tan mengunggah sebuah foto tepat pasca sidang perceraian orang tuanya diputuskan,

Dalam foto unggahan terbarunya, Nathania Purnama terlihat menghabiskan waktu bersama ibundanya dan adiknya, Daud.

Di foto tersebut, terlihat Veronica Tan tersenyum manis ke arah kamera.

Sementara Daud, putra ketiga pasangan Ahok-Veronica, terlihat sibuk dengan es krim di tangannya.

Nampaknya foto tersebut adalah sisa dari kenangan liburan mereka ke London, Inggris, beberapa hari yang lalu.

Pada unggahan tersebut, Nata terlihat membubuhkan emoji bunga dan es krim sebagai caption foto.

Dari unggahan foto ini, netizen pun membanjiri kolom komentar dengan dukungan pada Nata.

Mulai dari doa dan semangat mengalir dari warganet Instagram.

tiena_chann, "bu vero tetap wanita yg saya kagumi .. tetap berkarya ya bu"

hrj_sulipatty, "Smile dooong pincess Nata gpp kali kan ada mama iya kan masih mama nya pincess lohhh,,,,hehehe"

andleosia, "Keep strong. Segala pencobaan yg kau alami hanyalah pencobaan biasa yang tak melebihi kekuatanmu sebab Dia Allah yang setia. Dia tak akan membiarkanmu dicobai melebihi kekuatanmu."

sugggigunawan, "Keep strong nat, keep being you, keep being tough. You will be the light of your own life. Don't ever you lose it. We all here loves you, and we got your back. You have our blessings, God never leaves you :)"

betsykoffel, "Stay strong, God bless Ibu and family"

rennybernadetta: GBU all....keep strong