Loyalis Wakil Bupati Wajo Gabung ke Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar

TRIBUN-TIMUR.COM, WAJO - Loyalis Wakil Bupati Wajo, Andi Syahrir Kube (ASK) menyatakan dukungan ke Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018.

Dukungan tim dan loyalis ASK disampaikan saat bersilaturahmi dengan Tim Rumah Kita Wajo, Andi Marwin di Sengkang.

''Alhamdulillah. Saudara-saudara kita dari tim ASK berikrar mendukung Pak Ichsan Yasin Limpo dan Pak Andi Mudzakkar. Ini suntikan semangat besar bagi kami. Apalagi ketokohan Pak ASK tak diragukan lagi di Wajo," kata Andi Marwin, Kamis (5/4/2018) via rilis ke Tribun.

Andi Marwin menuturkan, alasan loyalis ASK mendukung Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar, karena pasangan ini sudah teruji kualitasnya.

Apalagi, kedua mantan bupati sarat prestasi ini maju lewat koalisi rakyat.

ASK adalah mantan Ketua NasDem Wajo. (*)