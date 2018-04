Beli Mobil di Kalla Toyota SALE Dapat e-Money

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota SALE on April hadir di Mal Ratu Indah (MaRi) Jl Dr Sam Ratulangi, Makassar, hingga Minggu (8/4/2018).

Menempati area indoor dan outdoor Public Plaza MaRI, pelanggan akan dimanjakan dengan berbagai kemudahan.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin yang ditemui di lokasi acara menuturkan, di SALE on April, Kalla Toyota menawarkan transaksi pembelian dengan benefit tambahan.

"Hanya dengan berkunjung dan melakukan transaksi pembelian, pelanggan langsung mendapatkan Benefit di antaranya, e-money senilai Rp 1 juta atau member Autoglaze," katanya, Kamis (5/4/2018).

Selain benefit tersebut, pengunjung juga dapat menikmati DP atau uang muka dan Bunga rendah atau pilihan paket angsuran yang sangat ringan.

"Kami ingin memberikan penawaran terbaik bagi pelanggan untuk memiliki Toyota di awal April ini,” ujar Aswan sapaanya.

Deretan produk terbaru Toyota seperti New Yaris yang baru saja launching awal Maret lalu juga menghiasi gelaran ini.

Tidak ketinggalan New Agya, All New Calya, Grand New Avanza, hingga segmen Premium seperti Toyota Alphard dan Toyota New Hilux mewakili segmen komersial, juga hadir memeriahkan.(*)