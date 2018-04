Tinjau PLTB Tolo 1 Jeneponto, Gubernur Sulsel Minta Pembangunan Dipercepat

TRIBUNJENEPONTO.COM, BATANG - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meninjau proyek pembangunan PLTB Tolo 1 di kampung Pammessorang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Jeneponto, Rabu (04/04/2018) sore.

Dalam lawatannya SYL didampingi petinggi PT Equis Peter Oliver, General Maneger PLN Sulselbar Bambang Yusuf dan Plt Bupati Jeneponto Asmanto Baso Lewa terlihat meninjau sejumlah alat kerja dan sistem operasiaonal proyek.

Hasil tinjauannya, Syahrul mengukapkan progres pembangunan PLTB Tolo 1 sejauh ini berjalan lancar.

"Dari hasil pantauan hari ini saya lihat Equipmentnya sudah ada, tinggal teknis-teknis kontruksinya yang sementara berjalan," kata Syahrul saat menggelar jumpa pers terkait kunjungannya.

Dalam progresnya, Syahrul mengungkapkan pelaksanaan tidak menemui kendala yang berarti.

"Saya tanya pak bupati, pak dandim pak kapolres pak kejari dan pak piter soal kendala yang dihadapi, jawabannya tidak ada. Sisa teknis kontruksinya yang sementara berjalan dan pemerintah provinsi maupun kabupaten siap menjadi fasilitasi yang kuat agar ini lebih cepat," ujar mantan Bupati Gowa dua priode itu.

Dirinya pun meminta agar progres pembangunan dapat lebih dipercepat dari target waktu yang ditentukan.

"Saya juga meminta tadi agar progresnya dipercepat, jangan terlalu lama dan sebenarnya sudah percepatannya sudah dilakukan dan insyaAllah dua tiga bulan kedepan sudah bisa dipasang dan diujicobakan," ungkap Syahrul.

Sementara, Direktur Pengembangan PT Bayu Energi Jeneponto Harry Miarsono atau sering disapa Sony menuturkan, progres pembangunan PLTB Jeneponto sisa 20 persen pengerjaan.

"Progress sekarang sudah mencapai 80 persen, 17 pondasi sudah selesai dari total 20 pondasi, sisanya tiga yang akan segera dikerjakan," kata Sony.

Selain itu turbin baling-baling PLTB Tolo 1 menurut Sony juga masih dalam proses pengankutan.

"Turbin sudah proses diangkut dan sedang berlansung, komisioningnya itu Mei sampai Juli 2018," ujarnya.

20 turbin PLTB Tolo 1 mampu memproduksi listrik sebanyak 72 megawatt (MW), dimana satu unit turbinnya mampu menghasilkan listrik 3,6 megawatt dan ditargetkan bakal beroperasi 2019 mendatang.

Untuk harga 20 unit turbin itu mencapai 160 juta US dollar atau 18 juta US dollar per unitnya.

Jika dirupiakan, angka 160 juta US dollar ditaksir mencapai Rp 247 milliar.