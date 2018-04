RAN Bakal Hibur Clubbers D'Liquid Makassar, Segini Harga Tiket Presale-nya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Entertainment center Grand Clarion Hotel & Convention Center Jl AP Pettarani Makassar yang membawahi D’Liquid Cafe, bakal menghadirkan grup musik asal Jakarta, RAN.

Rencananya, Rayi, Asta, dan Nino bakal manggung menghibur clubbers Tanah Daeng, Sabtu (21/4/2018) mendatang.

Event and Promotion Redliq33, Fina yang dihubungi, Rabu (4/4/2018) menuturkan, grup musik yang tekenal dengan lagunya "Pandangan Pertama" ini akan hadir bersama additional player yang siap membawa suasana romantis.

"Untuk harga tiket, kami bagi dya. Ada presale dan on the spor. Khusus presale dibanderol Rp 125 ribu dan harga tiket on the spot Rp 150 ribu," katanya.

Khusus tiket presale hanya bisa didapatkan hingga 10 April 2018 mendatang.

"Tiket presale terbatas, siapa cepat dia dapat cuma 500 tiket. Bisa dibeli di Grand Clarion Hotel, The Rinra Hotel, dan Mal Phinisi Point," katanya.

Selain penampilan RAN, para pengunjung D’Liquid akan di hibur talent terbaru D’Liquid di antaranya Ocean Line Band asal Jakarta, Swan Angels Model, dan Clavo Dancer.

"Tak lupa penampilan Redluq Action & LED Dancer yang akan tampil dengan tampilan koreo dance & free style dance dengan iringan music dari Resident Disc Jockey Laura, Chelsy, dan Denny," ujar Fina. (*)