Pagi Ini, Giliran Pengusaha Kaus Motivasi Mahasiswa FTI UMI 

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) semakin getol mempersiapkan lulusan sebagai enterpreneur muda.

Salah satu wujud keseriusan tersebut, dihadirkannya para pengusaha kaus kota Makassar yang sudah memiliki merek dan pasar yang jelas.

Bertajuk iconic clothing festival (Icon-Fest) dua pemuda kece hadir sebagai narasumber. Mereka adalah Fakhruddin Mansur pemilik kaus kareba dan pusat oleh-oleh Makassar dan pemilik ewako clothing Muhammad Fatwa Omar.

Talkshow tersebut mengangkat tema limit less innovation the millenial vibes in digital-creative industri.

Icon Fest akan dilaksanakan di auditorium KH Muhammad Ramly, Selasa (4/4/2018) pagi pukul 10.00 wita.(*)