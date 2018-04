Operasi Gempur, Kanwil DJBC Sulbagsel Amankan 13 Juta Batang Rokok Ilegal

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) telah melaksanakan Operasi Gempur berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN–37/BC/2018.

Operasi ini bertujuan untuk menurunkan tingkat peredaran barang kena cukai hasil tembakau illegal dan sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha barang kena cukai.

Kepala Kanwi DJBC Sulbagsel, Untung Basuki mengatakan, Operasi Gempur dilaksanakan serentak pada periode 19 Maret-14 April 2018.

Dalam operasi ini, Kanwil DJBC Sulbagsel berkoordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai yang ada di wilayah kerja Sulbagsel.

Kanwil DJBC Sulbagsel juga bersinergi dengan Kodam XIV Hasanuddin serta instansi terkait untuk mengoptimalkan pengawasan.

"Dalam Operasi Gempur ini, Kanwil DJBC Sulbagsel berhasil mengamankan 13,034,030 batang rokok illegal. Atas capaian ini telah berhasil diamankan potensi kerugian negara sebesar Rp4 miliar lebih," ungkap Untung, Rabu (4/4/2018).

Adapun 13 juta batang rokok ilegal itu adalah hasil operasi dari DJBC Sulbagsel, KPPBC TMP B Makassar, KPPBC TMP C Parepare, KPPBC TMP C Malili, KPPBC TMP C Kendari, dan operasi gabungan.

"Pada 17 Maret lalu, kanwil melakukan penyegelan barang di beberapa lokasi di daerah Cabbenge, Kabupaten Soppeng. Pelanggaan di sana yaitu pabrik dengan izin SKT namun ditemukan izin rokok SKM. Selain itu ada juga peletakan pita salah peruntukan," ungkapnya.

Koordinasi Kanwil DJBC Sulbagsel dengan KPPBC TMP C Kendari pada 25 Maret 2018 ditemukan pelanggaran salah peruntukan di Kolaka sebanyak satu kontainer berisi 3,2 juta batang rokok. (*)