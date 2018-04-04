TribunTimur/
Home »

Sulsel

Lolos Seleksi, Ini 14 Nama Calon Anggota KPU Sulsel

Seleksi 14 nama calon komisioner KPU Sulsel menjadi 7 komisioner KPU Sulsel dilakukan oleh komisioner KPU RI.

Lolos Seleksi, Ini 14 Nama Calon Anggota KPU Sulsel
abdiwan/tribuntimur.com
Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan sudah merampungkan tahapan seleksi calon komisioner KPU Sulsel.

Hasilnya, sebanyak 14 nama calon anggota KPU Sulsel periode 2018-2023 dinyatakan lolos dan nama-namanya telah dikirim ke KPU RI di Jakarta untuk ditetapkan menjadi tujuh anggota KPU Sulsel.

Seleksi 14 nama calon komisioner KPU Sulsel menjadi 7 komisioner KPU Sulsel dilakukan oleh komisioner KPU RI.

Baca: Timsel Akui Dibisik Jelang Penetapan 14 Nama Calon Anggota KPU Sulsel

Berikut 14 calon komisioner KPU Sulsel Periode 2018-2023 yang lolos ketahap selanjutnya.

1. Faisal Amir (anggota KPU Sulsel)
2. Fatmawati (anggota Bawaslu Sulsel)
3. Asram Jaya (Ketua Ornop Sulsel)
4. Mardiana Rusli (anggota KPU Sulsel)
5. Uslimin (wartawan)
6. Syarifuddin Jurdi (UIN Alauddin)
7. Zaenal Ruma (anggota KPU Gowa)
8. Upi Hastati (anggota KPU Barru)
9. Muslimin Hasbullah (PNS Makassar)
10. Zaenal Abidin (penggiat sosial)
11. Sahabuddin (PNS KPU Sulsel)
12. Marzuki Kadir (Ketua KPU Pangkep)
13. Misna M Attas (anggota KPU Sulsel)
14. Untung Pawittoi (mantan Sekretaris KPU Pinrang).(*)

Tags
Timsel KPU Sulsel
KPU Sulsel
Pilgub Sulsel 2018
Baca Juga
Penulis: Abdul Azis
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
Video Pilihan: Heboh, Kakak Beradik Digerebek Bersama Pasangan di Kamar Hotel, Kondisi Mereka Mencengangkan
Heboh, Kakak Beradik Digerebek Bersama Pasangan di Kamar Hotel, Kondisi Mereka Mencengangkan
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us