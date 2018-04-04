Lolos Seleksi, Ini 14 Nama Calon Anggota KPU Sulsel
Seleksi 14 nama calon komisioner KPU Sulsel menjadi 7 komisioner KPU Sulsel dilakukan oleh komisioner KPU RI.
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan sudah merampungkan tahapan seleksi calon komisioner KPU Sulsel.
Hasilnya, sebanyak 14 nama calon anggota KPU Sulsel periode 2018-2023 dinyatakan lolos dan nama-namanya telah dikirim ke KPU RI di Jakarta untuk ditetapkan menjadi tujuh anggota KPU Sulsel.
Seleksi 14 nama calon komisioner KPU Sulsel menjadi 7 komisioner KPU Sulsel dilakukan oleh komisioner KPU RI.
Baca: Timsel Akui Dibisik Jelang Penetapan 14 Nama Calon Anggota KPU Sulsel
Berikut 14 calon komisioner KPU Sulsel Periode 2018-2023 yang lolos ketahap selanjutnya.
1. Faisal Amir (anggota KPU Sulsel)
2. Fatmawati (anggota Bawaslu Sulsel)
3. Asram Jaya (Ketua Ornop Sulsel)
4. Mardiana Rusli (anggota KPU Sulsel)
5. Uslimin (wartawan)
6. Syarifuddin Jurdi (UIN Alauddin)
7. Zaenal Ruma (anggota KPU Gowa)
8. Upi Hastati (anggota KPU Barru)
9. Muslimin Hasbullah (PNS Makassar)
10. Zaenal Abidin (penggiat sosial)
11. Sahabuddin (PNS KPU Sulsel)
12. Marzuki Kadir (Ketua KPU Pangkep)
13. Misna M Attas (anggota KPU Sulsel)
14. Untung Pawittoi (mantan Sekretaris KPU Pinrang).(*)