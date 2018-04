Dua Kali Raih Hasil Buruk, Asisten Pelatih Persib Fernando Soler Diminta Mundur

TRIBUN-TIMUR.COM-- Hasil minor Persib di dua laga awal Liga 1 2018 mulai mendapat kritikan dari bobotoh.

Pagi ini Rabu (4/4/2018), sekelompok orang berbaju dan berjaket hitam menggegerkan sesi latihan Persib di Stadion Sport Jabar Arcamanik.

Dilansir BolaSport dari jabar.tribunnews.com, mereka membawa spanduk bertuliskan "Soler Out There Are Still A Lot Better".

Spanduk bertuliskan Soler Out. (Handover)

Spanduk ini ditujukan sebagai kritik kepada asisten pelatih Persib Fernando Soler yang menjadi caretaker pelatih kepala Roberto Carlos Mario Gomez yang absen di dua laga awal.

Beberapa pemain serta staf pelatih pun melihat ke arah spanduk itu.

Namun spanduk itu tidak bertahan lama terpasang. Pihak keamanan stadion langsung bergerak mencopot spanduk berukuran sekitar 1,5 meter x 3 meter tersebut.

Belum diketahui identitas sekelompok orang yang memasang spanduk itu.

Di dua laga awal Liga 1 2018, Persib hanya mampu mengantongi satu poin setelah ditahan imbang PS Tira dan dikalahkan Sriwijaya FC.

Hasil tersebut membawa mereka terdampar pada posisi 15 di papan klasemen sementara Liga 1 2018.

Soal Status Penerjemah