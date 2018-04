Barcelona Vs Roma, Ini Prediksi Komisioner KPU Palopo

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Soeharto.

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Laga lanjutan atau perempat final Liga Champions akan kembali bergulir pada Kamis (5/4/2018) pukul 02.45 WIB.

Barcelona vs AS Roma menjadi salah satu laga yang paling ditunggu pendukung masing-masing. Barcelona akan menjamu AS Roma pada leg pertama perempat final Liga Champions, di Stadion Camp Nou.

Menurut Anggota Komisioner Palopo'>KPU Palopo, Faisal, Barcelona akam unggul dengan skor 2 - 0.

"Saya prediksi Barca bakal unggul selisih dua gol dengan pertandingan yang tidak ketat," kata Ical, sapaan akrabnya, Rabu (4/4/2018).

Ical menilai secara realistis, kerja sama tim Barca masuk kategori paling baik. Begitu pula individualnya. Dalam penguasaan bola mereka sangat unggul.

"As Roma perlu kerja keras. Meraka akan kualahan menghadapi Barcelona," ujarnya.

Alumni Sospol Unhas ini mengandalkan Messi dalam pertandingan itu besok.

"Messi akan merobek gawang As Roma," imbuhnya.