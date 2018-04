Kunjungan Wisatawan Mancanegara Meningkat, Ini Kata Ketua Asita Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang datang melalui pintu Makassar pada Februari 2018 mencapai 1.004 kunjungan.

Jumlah tersebut naik sebesar 21,55 persen jika dibandingkan dengan jumlah Wisman pada Januari 2018 yang mencapai 826 kunjungan.

Sepanjang Februari 2018, Wisman asal Asia Tenggara dan sebagian Eropa masih mendominasi kunjungan di Sulsel.

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Sulsel Didi Leonardo Manaba mengatakan, kenaikan wisatawan mancanega sangat menggembirakan.

"Tentu kita senang dan bangga dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanega di awal tahun 2018 ini, kenaikan sangat signifikan," katanya kepada Tribun, Selasa (3/4/2018).

Kenaikan tersebut menurutny sebagai hasil dan kerja keras pemerintah dan Asita serta stakeholders terkait dalam menciptakan destinasi wisata baru di Sulsel.

Termasuk pengembangan dan penataan objek wisata yang ada serta akses ke destinasi wisata dari Makassar ke kabupaten/kota yang semakin membaik.

"Tuntu usaha promosi yang kami lakukan bersama Dinas Parawisata secara rutin dilakukan mulai berbuah hasil yang manis," katanya.(*)