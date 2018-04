Capai Rp 9.000 per Liter, Pedagang di Sinjai Keluhkan Tingginya Harga Beras

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Sejumlah pedagang di Pasar Sentral Sinjai, Sulawesi Selatan mengungkap bahwa saat ini harga beras di Kabupaten Sinjai masih cukup tinggi.

Seperti beras lokal Ceherang antara Rp 8000 ribu hingga Rp 8,5 ribu per liter. Sedang beras kepala Rp 9000 ribu per liter. Biasanya beras Ceherang di Sinjai hanya Rp 7000 per liter.

"Penyebabnya karena beras dari petani belum dipasok di pasar karena sebagian petani baru panen dan mau panen," kata Zubaedah, Selasa (3/4/2018).

Petani di sebagian wilayah di Kabupaten Sinjai tidak bertanam padi pada awal tahun 2018.

Penyebabnya karena saluran irigasi tidak berfungsi maksimal.

Salah satunya di Tondong, Desa Kampala, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur.

Sedang ribuan hektoare di Sinjai Selatan hanya menggunakan sawah tadah hujan. Sebab sampai saat ini bendungan Apareng II belum bisa dimanfaatkan petani karena terbengkalai pembebasan lahan meski habiskan APBD Provinsi Rp 16 miliar. (*)