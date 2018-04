The Special One, Komunitas Loyalis Militan TP-PR

The Special One Militan Taufan Pawe-Pangerang Rahim

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE- Loyalis militan The Special One atau TSO dikukuhkan secara langsung oleh Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare nomor urut satu Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP).

Juru bicara The Special One, Bakhtiar Syarifuddin menjelaskan bahwa seremonial pengukuhan The Special One yang diselenggarakan di markas besar pemenangan Paslon nomor satu merupakan bentuk diktum aliansi politik untuk menjadi bagian dari tim pemenangan yang sah.

"The Special One merupakan salah satu komunitas yang membentuk diri dan bergerak secara khusus untuk menjaga instabilitas politik paslon nomor urut satu Taufan," katanya Senin, (2/4/ 2018)

TSO kata dia, punya tanggung jawab moril secara utuh atas eskalasi politik yang setiap saat berpotensi bergejolak.

Sehingga, lanjut dia, melalui acara pengukuhan itu, seluruh elemen dan komponen The Special One telah dinyatakan secara resmi dan sah menjadi salah satu bagian dari Tim Pemenangan Paslon nomor urut satu.

"Pengukuhan itu kita semua bersepakat menjadikan momentum pergerakan awal yang sangat tepat dan baik bagi seluruh jajaran TSO dalam memberikan pernyataan sikap dan pengakuan atas kepatuhan serta kesetiaan sebagai loyalis militan terhadap paslon nomor sati," tegas Bakhtiar.

Punggawa TSO lainnya Yasser Aslan Tjanring atau lebih akrab disapa Bogart,menambahkan, terhitung sejak 1 April 2018, The Special One secara resmi dan sah menjadi mesin pengumpul suara bagi paslon nomor satu Taufan Pangerang, di luar mesin partai politik pendukung.

"The Special One tidak perlu dan butuh memanaskan mesinnya sebab sebagai agen kampanye dalam pergerakannya sudah menjadi wajib hukumnya menyampaikan ulang visi, misi dan program paslon nomor satu Taufan -Pangerang sebagaimana yang telah didengarkan pada saat kampanye,"ungkap pengusaha jasa angkutan kapal ini.

Dengan begitu, kata dia agar masyarakat dapat mengetahui, memahami dan akhirnya ikut serta memberikan andil politik dengan menjatuhkan pilihan hatinya pada paslon nomor urut satu.(*)