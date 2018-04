Personel Brimob Bone Bedah Rumah Milik Tuna Netra di Tibojong Bone

Personel Detasemen C Pelopor Brimob Polda Sulsel yang bermarkas di Kota Watampone melakukan bedah rumah panggung milik warga kurang mampu di Tobojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Senin (2/4/2018).

Rumah itu milik Ambo Asse (46) yang ditinggali bersama istrinya Kasma (50). Keduanya juga tuna netra sejak lahir.

Komandan Detasemen (Kaden) C Brimob, Kompol Sapari bersama Ketua Bhayangkari Detasemen C Brimob Ny Amy Sapari dan Wakaden C Brimob AKP A Syafei berkunjung ke lokasi bedah rumah.

Kompol Sapari menuturkan pihaknya tergerak membedah rumah Ambo Asse usai berkunjung dan memberikan bantuan beberapa waktu lalu.

"Rumahnya betul-betul tidak layak huni, selain itu Pak Ambo juga menderita buta. Ini bentuk peduli sesama manusia yang diambil dari bantuan kumpul-kumpul sesama anggota," kata Sapari kepada tribunbone.com di lokasi bedah rumah.

Sementara it,u Ambo Asse yang sudah tinggal sejak puluhan tahun yang lalu di rumah panggung itu mengucapkan terima kasih kepada jajaran personel Personil Detasemen C Pelopor.

"Alhamdulillah ada yang bantu, semoga semakin lancar rejeki ta," kata Ambo yang hanya hidup dari usaha bantu-bantu jual air mineral di Pelabuhan Bajoe.(*)