Jadi Saksi First Travel, Syahrini Kepanasan, Permintaannya ke Majelis Hakim Bikin Hadirin Bersorak

Penyanyi Syahrini menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh agen perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Senin (2/4/2018). Sidang ini menghadirkan terdakwa yaitu Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dan Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)