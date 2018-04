Arief Wicaksono: Kasus yang Menjerat Ome Justru Menguntungkan, Ini Alasannya

Dialog Pilkada menakan fenomena 'head to head' di Pilwali Palopo, Warkop Dottoro, Jl Boulevard, Makassar.

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pakar Politik Unibos Makassar, Arif Wicaksono mengatakan bahwa ada tujuh skanario head to head di Pilkada Serentak 2018 di Sulsel sebelum penetapan pasangan calon.

Tujuh daerah yang dimaksud, Makassar, Parepare, Palopo, Enrekang, Bone, Luwu dan Wajo. Meski demikian, dari tujuh daerah itu, terdapat dua daerah yang lawan kota kosong. Bone dan Enrekang.

"Situasi head to head bagaikan momok yang harus dipahami incumben. Kenapa? Karena penantang memiliki daya saing yang sangt tinggi. Head to head sangat berpotensi menumbangkan petahana," kata Arief dalam dialog menakar fenomena head to head di Warkop Dottoro, Jl Boulevard, Makassar, Senin (2/4/2018).

Terkait petahana Judas Amir didukung oleh delapan parpol, Arief mengatakan banyak orang mengatakan bahwa itu bagian dari pencitraan yang dilakukan petahana.

"Apakah benar petahana yang didukung banyak parpol benar hanya pencitraan? Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pasangan calon penantangnya (Akhmad Syarifuddin Daud atau Ome) meyakinkan warga Palopo," ujar Arief.

"Ketiak Ome terbukti bisa mengimbangi elektabilitas Judas, maka ini bisa mengancam kekuatan Judas itu sendiri. Saya melihat keduanya punya peluang menang karena Ome didukung oleh rakyat Palopo sementara Judas didukung oleh koalisi parpol," katanya.

Tidak hanya itu, Arief menilai Ome punya visi misi yang bagus. Ome juga dinilai masyarakat Palopo berhasi dan punya jiwa muda serta keberanian.

"Kasus hukum yang menjerat Pak Ome justru menguntungkan dirinya dan jika head to head di palopo, maka ome bisa saja menumbangkan Judas Amir," kata Arif. (*)