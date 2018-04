Pelumas Pertamina Bisa Diorder Secara Delivery

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Ganti pelumas kendaraan tak mengharuskan lagi dilayani bengkel. Cukup order melalui aplikasi WhatsApp, pelumas pesanan diantar langsung mekanik dari outlet Enduro Express (EX) Makassar.

"Khusus layanan on the spot EX membidik pelanggan yang waktunya terbatas sehingga tidak bisa menyempatkan ke bengkel menggati oli kendaraan,” ujar Project Manager EX Makassar Wawan dalam rilisnya.

Wawan menyebut program layanan on the spot tersebut sudah dapat diorder mulai per tanggal 2 April besok.

Cara order cukup sederhana. Konsumen hanya melengkapi form pemesanan berupa nama, jenis pelumas yang diinginkan dan alamat melalui WhatsApp ke nomor 081343597581.

Sistem deliveri ini kata Wawan masih memanfaatkan aplikasi WA hingga beberapa bulan mendatang.

“Masih membaca respon pasar dulu, karena kami sementara mengembangkan aplikasi (EX App System) sendiri dengan harapan pelanggan dapat dilayani secara real time,” ujar Wawan.

Sebagai langkah awal jam pelayanan masih terbatas. Pemesanan mulai dibuka pukul 08.00 hingga 16.00 wita.

Jika infrastrutur berupa aplikasi rampung dan mitra mekaniknya mulai bertambah, maka jam layanannya pun akan ditambah sesuai dengan kebutuhan pasar.

Selain pembelian pelumas, EX App System juga menyediakan fitur menarik yang memungkinkan pelanggan melihat titik lokasi EX di SPBU.