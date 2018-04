Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Laga perdana penyisihan grup turnamen Futsal Executive League 2018 berlangsung, Minggu (1/4/2018) di lapangan futsal Goro.

Pertandingan yang diikuti 32 tim dari delapan grup itu berlangsung meriah.

Berbagai hasil positif pun diraih sejumlah klub, namun tak sedikit yang mengalami kekalahan yang cukup telak.

Di grup H misalnya, Bank Sulselbar vs Hotel Aryaduta, dimenangkan Sulselbar dengan 10 gol tanpa balas.

Berikut hasil lengkap laga perdana penyisihan grup Executive League 2018 :

Grup A

Best Western vs GMTD (4-1)

Honda Inter Nusa vs Bea Cukai (1-1)

Grup B

Lotte Mart vs PLN AMU (1-1)

Pertamina vs Hotel Rinra (2-1)

Grup C

RSUD Haji vs Asuransi Sinarmas (2-3)

Hotel Aston vs PLN AMS (2-3)

Grup D

XL Axiata vs PLN Sulbangsel (2-3)

PDAM Makassar vs Kalla Toyota Urip (2-1)

Grup E

Hadji Kalla vs Polda Sulsel (0-4)

Trans Studio vs Telkomsel A (0-7)

Grup F

Adira Mks 1 vs PLN Sulselrabar (0-7)

Astra Daihatsu vs Fastrata Buana (2-1)

Grup H

MTF B vs Telkomsel B (4-1)

Bank Sulsebar vs Hotel Aryaduta (10-0)

Grup G

Pelindo IV vs PLN Kitlur Sulawesi (3-1)

MTF A vs Satpol PP (11-1).(*)