1 April - Foto Romantis Ulang Tahun Artis Cantik Baby Margaretha Bareng Bule Calon Suami

TRIBUN-TIMUR.COM - Ulang tahun artis Baby Margaretha kali ini termasuk salah satu yang paling berkesan dalam hidupnya.

Baby Margaretha merayakan ulang tahunnya ke-33 ditemani pria romantis.

Pria romantis itu adalah Christian, pacar bule yang sudah diintiminya beberapa bulan terakhir.

Baca: Tak Pernah Nongol di TV, Jebolan KDI Ini Ternyata Dituntut 6 Tahun Penjara. Kasusnya Bikin Syok!

Baca: Bandingkan! Gaya Azriel Vs Dillah Daesslow Anak Kandung & Tiri Krisdayanti, Gantengan Mana?

Baca: Tak Hanya Dian Sastro, 3 Artis Ini Punya Suami Direktur, No 2 Malah Sudah di Penjara Sukamiskin

Birthday dinner with beloved family in the hills high above my hometown Bandung...feel so loved...1st April 2018

Demikian keterangan foto untuk makan malam romantis di bawah:

Perayaan ulang tahun romantis Baby Margaretha bersama calon suami. Bule asal Austria (INSTAGRAM)

Minggu (1/4/2018) hari ini, Baby Margaretha ulang tahun ke-33.

Baby Margaretha sempat 3 tahun menyandang status jomblo, sebelum bertemu Cristian, pria asal Austria, yang kini menjadi tambatan hatinya.