Yuk Lengkapi Koleksi Kaos Insight-mu, Diskon 20% Lho di PS MaRI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Siapa nih yang belum punya koleksi kaos Insight Planet Surf (PS). Nah, PS Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan, memberikan penawaran menarik.

Pantauan tribun-timur.com, Sabtu (31/3/2018), puluhan kaos Insight diskon 20 persen sejak 30 Maret hingga 1 April 2018.

Harganya dibanderol mulai Rp 299 ribu hingga Rp 369 ribu, belum termasuk potongan diskon 20 persen.

Ada Piece Of Rose Tee Navy, Masked Line Logo Tee Black, An Evil Rose Tee Black, Rose Holder Tee Black, The Anti Dote Tee White dengan banderol Rp 299 ribu saja.

Selain itu ada Phyton Tee Army dan A Row Insight Tee Black Rp 349 ribu. Lalu, ada Oceanic Logo Long Tee Rp 369 ribu.

Buruan lengkapi koleksimu.(*)