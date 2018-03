2 Produk Mobil Suzuki Raih Penghargaan Otomotif Award 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Produk unggulan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), New SX4 S-Cross dan Ignis berhasil mendapatkan penghargaan di ajang Otomotif Award 2018.

Kedua produk unggulan tersebut berhasil merajai dua segmen yaitu Suzuki Ignis untuk kategori Best of City Hatchback juga Best of The Best Hatchback.

Dan Suzuki New SX4 S-Cross sebagai Best of Crossover serta Best of The Best Crossover.

4W Marketing Director PT SIS, Dony Saputra merasa bangga atas penghargaan terhadap dua produk unggulan Suzuki tersebut.

"Penghargaan ini membuktikan bahwa produk Suzuki memiliki kualitas yang baik dari sisi desain, performa, dan juga konsumsi bahan bakar," ujar Dony melalui rilisnya, Sabtu (31/3/2018).

Otomotif Award pada tahun ini mengambil tema The Right Choice, yaitu mobil dan motor terbaik merupakan pilihan tepat bagi masyarakat yang menginginkan rekomendasi untuk membeli kendaraan baru.

Pengujian dilakukan dengan melihat beberapa faktor penilaian, seperti desain, fitur, performa, handling, konsumsi bahan bakar, harga serta faktor kebaruan.(*)