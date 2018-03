Ingin Nonton Kahitna Sore Ini di BWP? Segini Harga Tiketnya

Personel Kahitna, Hedy Yunus. Kahitna grup musik asal Bandung yang dibentuk pada tanggal 24 Juni 1986 akan gelar konser di Grand Ballroom Four Point Sheraton, Jl Landak Baru, Makassar, 23 September mendatang.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bugis Waterpark Adventure Wahana permainan air terbesar dan terlengkap di Indonesia timur bakal menghadirkan salah satu band legend Tanah Air, Kahitna.

Band yang digawangi Hedi Yunus (vocal), Carlo Saba (vocal), Mario Ginanjar (vocal), Yovie Widianto (piano), lainnya ini bakal tampil pada acara

Music Splash, sore ini, Jumat (30/3/2018)

Marketing Communication BWP Fadel Muhammad saat dihubungi, Jumat (30/3/2018) menuturkan masih membuka tiket untuk menonton aksi grup musik kawakan tersebut.

"Tiket masih kita sediakan di pintu masuk Bugis Waterpark Adventure. Pokoknya yang ingin masuk, tiket ready kok," ujar Fadel.

Untuk harganya tentu berbeda dari presale yang telah dibuka sejak Februari hingga 25 Maret lalu.

"Khusus harga on the spot Rp 200 ribu per tiket. Harga itu sudah termasuk bermain di semua wahana BWP," katanya. (*)