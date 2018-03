Curigai Setya Novanto, Jaksa KPK Kutip Lirik Lagu Berikut Lirik Lengkap Honesty by Billy Joel

TRIBUN-TIMUR.COM - Rupanya Jaksa KPK belum sepenuhnya percaya 100 persen dengan pengakuan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto.

Setya Novanto duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dugaan korupsi megaproyek KTP elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Setya Novanto berkata jujur dalam perkara korupsi proyek e-KTP.

Bahkan tim Jaksa mengutip lirik lagu "honesty" yang dilantunkan penyanyi asal Amerika Serikat, Billy Joel.

Bukan tanpa alasan, ini karena jaksa memandang Setya Novanto belum kooperatif berkata jujur atas perbuatannya terkait proyek e-KTP.

"Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you," kata Jaksa Irene Putri, membacakan surat tuntutan untuk Setya Novanto, Kamis (29/3/2018).

Menurut Irene, membongkar kasus e-KTP dirasa berat.