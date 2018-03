Astra Honda Motor Sabet PR Indonesia Award Terpopuler 2018

Deputy Head of Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin (kanan) menerima penghargaan Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2018 kategori Perusahaan Swasta Non Tbk. Terpopuler di Media yang diserahkan oleh Komisaris Utama PR Indonesia yang juga Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia Ahmad Djauhar (kiri) di Tunjungan, Surabaya (29/3).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Astra Honda Motor (AHM) dinobatkan sebagai perusahaan terpopuler pada ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2018.

Penyerahan penghargaan PRIA 2018 yang digelar bersamaan dengan festival rakyat Mlaku-mlaku nang Tunjungan di Surabaya, Kamis malam (30/3/2018).

AHM ditetapkan sebagai perusahaan swasta non Tbk Terpopuler di media berdasarkan hasil survei pemberitaan di 174 media di seluruh Indonesia sepanjang 2017.

Deputy Head of Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin menuturkan, AHM bersama main dealer Honda seluruh Indonesia selalu berupaya sejalan dengan perkembangan minat dan tren terkini.

Sehingga diharapkan komunikasi yang disampaikan dapat selalu menarik perhatian masyarakat.

"Terima kasih atas penghargaan PR Indonesia Awards 2018 ini. Kami akan terus menyuguhkan informasi yang paling bermanfaat dan berdampak positif baik bagi masyarakat maupun bangsa ini," ujar Muhibbuddin dalam rilisnya, Jumat (30/3/2018).

Sebelum menobatkan perusahaan dengan performa PR terbaik, PRIA 2018 menyeleksi 105 organisasi yang terdiri dari 72 korporasi dan 33 lembaga pemerintah.

Kompetisi ini menggandeng 16 juri ahli untuk memberikan penilaian obyektif.

Penghargaan PRIA yang diterima AHM melengkapi pencapaian PR lainnya yang juga dicetak pada periode tahun lalu melalui penghargaan Indonesia Corporate Public Relations Award (IPRA) sebagai The Most Popular Company, The Best PR Company, dan The Best Head PR Company. (Aly)