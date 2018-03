Per 27 Maret 2018, Baru 400.733 SPT yang Dilaporkan di DJP Sulselbartra

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Realisasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018 di Kantor Perwakilan (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselbartra masih di angka 53,40%

"Data realisasi per 27 Maret, total presentasinya masih 53,40% dari target 750.437 SPT. Artinya Baru 400.733 SPT yang melapor," kata Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Sulselbartra, Agie Sugiha dihubungi, Kamis (29/3)

Angka tersebut didapatkan dari tiga jenis Wajib pajak (WP). Dengan komposisi WP Badan 15,10%, WP Orang Pribadi karyawan 67,21%, dan WP Orang Pribadi non karyawan 21,29%.

"Pertumbuhan penerimaan SPT yang melapor via e-Filing sebanyak 14,19%, via e-SPT 17,66%, dan via manual terkontraksi 1,74%," katanya.

Bila dibandingkan pada 2016, per 27 Maret ada sekitar 345.320 SPT yang melapor. Sedangkan pada 2017 ada sekitar 394.336 SPT yang melapor.

"Tahun ini hanya naik 6.397 SPT. Ini sejalan dengan bertambahnya Wajib Pajak di Kanwil DJP Sulselbartra," katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat yang belum menyampaikan SPT untuk segera melaporkan kewajiban SPT tahunan 2018.

"Pajak adalah penopang penerimaan negara yang terbesar, sehingga kepatuhan dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dari warga negara menjadi modal utama untuk stabilitas perekonomian negara kita," katanya. (*)