Ini Cara Ikutan Rookie 46 2018, Hadiah Rp 50 juta dan Trip Luar Negeri Menunggu

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Negara Indonesia (BNI) untuk kali kedua menggelar program Rookie 46 2018.

Ada 9 total kampus unggulan yang dikunjungi untuk sosialiasi. Salah satunya Universitas Hasanuddin (Unhas), yang menjadi kick off digelarnya Rookie 46.

Recruitment Manager BNI Pusat, Aldo Bimantoro yang ditemui di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas, Kamis (29/3/2018) menuturkan, ada beberapa syarat yang harud dipenuhi calon Rookie 46.

"Secara umum minimal S1, untuk usia dan IPK (Indeks Prestasi Komulatif) dibebaskan. Syarat khusus, berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, aktif dalam berorganisasi, dan mampu berbahasa Inggris," kata Aldo sapaanya.

Secara garis besar proses seleksi program management traineen Rookie 46 tahun ini berbeda dari tahun lalu.

"Tahun ini kandidat wajib membuat self branding video maksimal 1 menit menjawab pertanyaan Why should you be top candidate for Rookie 46? Kemudia di upload di youtube dengan hastag #rookie46 #rookie462018," katanya.

Jangan lupa isi aplikasi online di www.rookie.com dan pastikan isi semua field yang disediakan dan jangan lupa kerjakan online assessment yang juga disediakan di dalam aplikasi online tersebut.

"Untuk kandidat terbaik yang dipilih dari seluruh Indonesia akan diundang untuk mengikuti kompetisi rookie 2.0 challenge phase 1 yaitu kompetisi bisnis bagaimana cara marketing strtagy YAP terbaik," ujarnya.

Nah, masing-masing peserta yang tergabung dalam tim yang akan dibagi per regional akan dimodali Rp 2 juta untuk menjalankan business plan-nya.

"Untuk tim terbaik akan presentase ke direktur, mendapat MT Rookie 46 2018, hadiah uang tunai Rp 50 juta, dan trip ke BNI Cabang Luar Negeri," ujar Aldo. (*)