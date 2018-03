DJ Angel Goyang Pengunjung Royal Club Makassar Besok, Gabung yuk!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Royal Hotel Karaoke Club Makassar di Jl Pengayoman, Makassar, kembali mengelar event bertajuk Get Run to Party, Jumat (30/3/2018).

Pada kegiatan tersebut manajemen akan mendatangkan DJ Angel untuk menghibur para royalisme dalam memainkan konsep musik DJ Elektro Dance musik.

"DJ asal Jakarat ini akan tampil dengan kostum yang seksi tetapi tetap elegant sehingga para royalisme akan teras terpuasakan dengan hadirnya guest DJ kali ini," kata Marcom Royal Club Makassar, Ari melalui rilisnya, Kamis (29/3/2018).

Dia menambahkan, revenue dancer asal Jakarta akan tampil secara all out dengan mempertunjukan gerakan full koreo dan juga dress code tematik.

Even akan dibuka penampilan Band X Plan Pun akan menyanyikan lagu lagu all round dan akan mengajak para royalisme bernyanyi bersama.

Hingar bingarnya event tersebut saat para home DJ Royal memperlihatkan kehandalan mereka di atas booth DJ dengan berkolaborasi bersama royal syndicate.

MC Party Royal pun akan mengajak para royalisme bergoyang bersama di lantai dansa.

"Kami pun ingatkan royal entertainment pada Sabtu, 31 Maret 2018 akan mengusung event tematik tribut to yellow claw. Event ini free entrie no fdc no tiket," kata Ari.(*)