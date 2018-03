Cari Ikan Kaleng Bercacing, Polisi dan Disperindag Sinjai Sidak Pasar dan Minimarket

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA- Kapolres Sinjai, Sulawesi Selatan AKBP Ardiansyah bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Sinjai melakukan pemantauan pasar di Pasar Sentral Sinjai dan di beberapa minimarket di Sinjai, Kamis (29/3/2018).

Dalam kegiatan tersebut polisi bersama Dinas Perdagangan Sinjai mengamati harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.

Didapat informasi tersebut bahwa saat ini terdapat beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga.

"Tapi harganya tidak naik secara signifikan sehingga masih dapat terjangkau oleh masyarakat seperti bawang merah, cabe keriting, tomat, cabe kecil, dan kentang," kata Ardiansyah.

Harga bawang merah misalnya senilai Rp 20 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp15 ribu per kilogram. Lombok kecil Rp 30 ribu perkilogram dari sebelumnya Rp 25 ribu per kilogram, lombok kriting Rp 35 ribu perkilogram dari harga sebelumnya Rp 20 ribu per kilogram.

Bawang putih Rp 30 ribu per kilogram dari 25 ribu per kilogram, kentang Rp 20 per kilogram dari harga sebelumnya Rp 15 ribu per kilogram.

Berbeda dengan harga wortel Rp 5 ribu per kilogram yang masih tetap. Sedang tomat Rp 8 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 10 ribu per kilogram.

Selain memantau harga kebutuhan pokok, polisi bersama Dinas Perdagangan Sinjai juga memeriksa sejumlah jenis ikan kaleng. Seperti Ikan sarden ABC, Ikan ABC Mackerel.

Mereka periksa terkait sebelumnya ramai diberitakan di media massa ada ikan kaleng yang berulat.

Tapi dalam operasi ini, polisi dan Dinas Perdagangan Sinjai belum menemukan ikan kaleng seperti yang diberitakan oleh media di daerah lainnya.

Dalam aksi operasi pasar ini Dinas Perdagangan Sinjai mengambil beberapa sampel ikan kaleng yang dijual di Sinjai untuk selanjutnya diteliti. (*)