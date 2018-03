All New Honda PCX Raih Penghargaan Bike of The Year

President Director AHM Toshiyuki Inuma menerima penghargaan untuk All New Honda PCX sebagai Bike Of the Year pada ajang penghargaan Otomotif Award 2018 di Hotel Shangrila, Jakarta (28/3).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Motor skutik premium All New Honda PCX dinobatkan sebagai Bike of the Year pada ajang penghargaan Otomotif Award 2018, Rabu (28/3/2018) malam.

Penghargaan ini menjadi bukti besarnya komitmen PT Astra Honda Motor (AHM) untuk menghadirkan motor Honda terbaik berkualitas tinggi untuk para konsumennya.

Setelah melalui serangkaian seleksi dan uji performa, All New Honda PCX menjadi motor terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian dari sisi desain, fitur, teknologi, performa, handling, konsumsi bahan bakar, harga, serta memiliki unsur kebaruan.

Selain sebagai Bike of the Year, All New Honda PCX juga dinobatkan sebagai Best of Best Skutik dan Best of skutik 150cc.

Menemani All New Honda PCX, di segmen skutik terpilih juga Honda Vario 125 eSP menjadi Best of High Skutik 110-125cc.

Sementara itu, All New Honda Scoopy ditetapkan menjadi Best of Retro Skutik 110-125cc.

Di segmen motor bebek, Honda Blade ditetapkan sebagai motor terbaik yang meraih Best of Cub 125cc.

Di segmen motor sport, motor fun on-off road All New Honda CRF150L menyabet penghargaan sebagai Best of Dual Purpose 150cc.

Motor big bike Honda CRF1000L Africa Twin dinobatkan sebagai Best of Adventure Big Bike.

Marketing Director AHM Thomas Wijaya dalam rilisnya, Kamis (29/3/2018) memberi apresiasinya atas penghargaan yang diberikan terhadap jajaran sepeda motor Honda.

"Ini terutama dengan penghargaan tertinggi Bike of the Year yang diraih All New Honda PCX," katanya. (*)