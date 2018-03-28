Pilgub Sulsel 2018
Tim NH-Aziz di Luwu Utara Nobar Debat Kandidat Cagub Sulsel 2018
Nobar digelar di Sekretariat DPD II Partai Golkar Luwu Utara di Jl Soekarno, Kappuna, Kecamatan Masamba
Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Tim pemenangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) di Kabupaten Luwu Utara nonton bareng debat kandidat calon Gubernur Sulawesi Selatan.
Nobar digelar di Sekretariat DPD II Partai Golkar Luwu Utara di Jl Soekarno, Kappuna, Kecamatan Masamba, Rabu (28/3/2018) malam.
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Pantauan TribunLutra.com, nobar dihadiri 40-an orang. Di antaranya Ketua PKB Luwu Utara Riswan Bibbi, Sekretaris Golkar Luwu Utara Amir Makhmud, dan kader partai pengusung NH-Aziz.
Mereka sesekali tepuk tangan ketika NH selesai menyampikan visi/misi.
Sekadar informasi, debat kandidat tersebut berlangsung di Hotel Grand Clarion, Makassar. "Pemaparan Pak NH sangat luar biasa," ujar Amir.(*)
Pilgub Sulsel 2018
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