TribunTimur/
Home »

Lutra

Pilgub Sulsel 2018

Tim NH-Aziz di Luwu Utara Nobar Debat Kandidat Cagub Sulsel 2018

Nobar digelar di Sekretariat DPD II Partai Golkar Luwu Utara di Jl Soekarno, Kappuna, Kecamatan Masamba

Tim NH-Aziz di Luwu Utara Nobar Debat Kandidat Cagub Sulsel 2018
Chalik mawardi/tribunlutra.com
Tim pemenangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) di Kabupaten Luwu Utara nonton bareng debat kandidat calon Gubernur Sulawesi Selatan di Sekretariat DPD II Partai Golkar Luwu Utara di Jl Soekarno, Kappuna, Kecamatan Masamba, Luwu Utara, Rabu (28/3/2018) malam. 

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Tim pemenangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) di Kabupaten Luwu Utara nonton bareng debat kandidat calon Gubernur Sulawesi Selatan.

Nobar digelar di Sekretariat DPD II Partai Golkar Luwu Utara di Jl Soekarno, Kappuna, Kecamatan Masamba, Rabu (28/3/2018) malam.

Baca: Debat Kandidat, Nurdin Halid Peluk Agus, Cakka Tos Tangan Andi Sudirman

Baca: Debat Kandidat, Kadir Halid: Paparan NH-Aziz Relevan dengan Tema

Pantauan TribunLutra.com, nobar dihadiri 40-an orang. Di antaranya Ketua PKB Luwu Utara Riswan Bibbi, Sekretaris Golkar Luwu Utara Amir Makhmud, dan kader partai pengusung NH-Aziz.

Mereka sesekali tepuk tangan ketika NH selesai menyampikan visi/misi.

Sekadar informasi, debat kandidat tersebut berlangsung di Hotel Grand Clarion, Makassar. "Pemaparan Pak NH sangat luar biasa," ujar Amir.(*)

Tags
Pilgub Sulsel 2018
debat kandidat
Hotel Clarion
Berita Terkait:

Pilgub Sulsel 2018

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
Video Pilihan: Kaya dan Bergelimangan Harta, Siapa Sangka Rumah Penyanyi Dangdut Ini Kondisinya Memprihatinkan
Kaya dan Bergelimangan Harta, Siapa Sangka Rumah Penyanyi Dangdut Ini Kondisinya Memprihatinkan
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us