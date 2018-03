Ini Spesifikasi dan Keunggulan Enam Produk Baru Toyota New Dyna

General Manager Marketing Kalla Toyota, Tarsimin berbincang-bincang dengan PGM & CBU Commercial Section Head PT Toyota Astra Motor (TAM), Adi Priyadi sesaat setelah launching New Dyna, dalam gelaran Kalla Toyota SALE, Oktober 2017 lalu. Pembaruan yang disematkan pada New Dyna dilakukan baik dari sisi eksterior maupun interior, termasuk performa engine.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toyota Dyna hadir dalam 18 pilihan line-up. Enam line-up terbaru New Toyota Dyna, yaitu 130 HT Ekspedisi Std, 130 HT Ekspedisi High Gear, 130 HT Ekspedisi LWB, untuk truk dengan beban berat (Heavy Duty).

Kemudian untuk pemakaian beban sedang (Medium Duty), 130 XT LWB, 130 XT BUS LWB dan 110FT LWB.

New Toyota Dyna 130 HT, 110 ET dengan 6 ban ini diposisikan sebagai truk untuk mengangkut beban berat dengan performa yang lebih tangguh untuk jalanan tanah atau berbatu (off road).

Khusus untuk 130 HT Off Road, sudah menggunakan teknologi Torse LSD yang membagi momen puntir ke setiap roda sesuai kebutuhan.

Baca: New Dyna Resmi Mengaspal di Makassar

Baca: New Dyna Andalan Kalla Toyota di Segmen Komersial

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin dalam rilisnya, Rabu (28/3/2018) menuturkN, teknologi ini mencegah terjadinya slip saat melalui jalan tanah, berbatu atau berlubang.



Truk enam ban 130 HT Ekspedisi diposisikan sebagai truk untuk mengangkut beban berat di jalan raya (on road) dengan kapasitas muatan lebih besar.

Bagian belakang (Rear Over Hang) ditingkatkan sehingga kapasitas muatan (Payload Capacity) menjadi lebih besar.

Sementara itu, 130 XT dan 110 FT yang juga menggunakan 6 ban diposisikan untuk truk dengan beban sedang (Medium Duty) dengan kapasitas muatan lebih besar dengan Rear Over Hang yang lebih panjang dengan gear ratio juga lebih ditingkatkan agar kapasitas beban bisa lebih besar.

"Penggunaan bahan bakar lebih hemat karena menggunakan transmisi manual teknologi terbaru," kata Aswan sapaanya.

Sedangkan Dyna 110 ST adalah truk 4 ban diposisikan untuk mengangkut beban ringan (Light Duty) dengan Rear Over Hang yang lebih panjang untuk meningkatkan volume dan kapasitas beban yang lebih besar.

"Untuk engine, New Dyna masih tetap mempertahan dua pilihan, yaitu mesin WO4D-TR dengan kapasitas 4.000 cc yang mampu menghasikan tenaga maksimal 130 PS dan tourque maksimal 38 Nm dan mesin WO4D-TP yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 110 PS dan tourque 29 Nm," katanya. (*)

New Dyna resmi launching di wilayah Kalla Toyota Oktober 2017 lalu. Saat ini, Toyota Dyna hadir dalam 18 pilihan line-up. Enam line-up terbaru New Toyota Dyna, yaitu 130 HT Ekspedisi Std, 130 HT Ekspedisi High Gear, 130 HT Ekspedisi LWB, untuk truk dengan beban berat (Heavy Duty), Kemudian untuk pemakaian beban sedang (Medium Duty), 130 XT LWB, 130 XT BUS LWB dan 110FT LWB.