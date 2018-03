Wah! Usai Dian Sastro Tercyduq Pesta & Pegang Rokok, Kini Suami & Mertua Diperiksa KPK. Ini Sebabnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Aktris kenamaan Dian Paramita Sastrowardoyo atau dikenal Dian Sastro kini kembali menghebohkan dunia maya.

Tak seperti biasanya, dirinya diberitakan karena karier aktingnya dan prestasi akademik, kini justeru tentang komentar netter soal gaya hidup.

Sebelumnya soal tudingan 'kesombongannya' saat menolak untuk difoto beredar via video dan baru-baru ini beredar pula video dirinya tengah merayakan pesta ulang tahun.

Dalam video tersebut, terlihat Dian yang sedang asyik berjoget dengan teman-temannya sembari memegang sebatang rokok di antara jari-jemarinya.

Keberadaan video tersebut sontak membuat banyak warganet terkejut.

Dian Sastrowardoyo memegang rokok saat pesta ulang tahunnya. ()

Pasalnya, sosok Dian yang selama ini cukup dikagumi banyak orang dari berbagai kalangan seakan pudar usai mengetahui ibu dua anak itu ternyata adalah seorang perokok.

Beberapa unggahan terakhir di Instagramnya pun mendadak dipenuhi komentar-komentar dari warganet soal dugaan bahwa Dian selama ini merokok.

Melihat banyaknya komentar kekecewaan, perempuan kelahiran Jakarta, 16 Maret 1982 itu membalas komentar dengan berkata, "Thank you all guys.. for the warm wishes ( Terima kasih semuanya guys .. untuk permohonan yang hangat)," tulis Dian Sastrowardoyo.

Belum juga pudar di ingatan, kini dirinya kembali bikin heboh.

Baca: Tersangka Korupsi Jalan Lingkar Barat Mangkir dari Panggilan Kejari Palopo, Ini Alasannya