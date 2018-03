Tim Penggerak PKK Takalar Gelar Workshop Seni Ala Jepang

Laporan Wartawan TribunTakalar.com, Muhammad Ihsan Harahap

TRIBUNTAKALAR.com, PATTALLASSANG - Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar menggelar seminar dan workshop Konmari, seni menata rumah dan kebersihan ala Jepang di Gedung PKK, Senin (26/3/2018) siang.

Ketua TP PKK Takalar Dr Irma Andriani mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah yang dilakukan dalam mendukung gerakan Masyarakat Tangkasa na Gammara (Gema Tasamara) yang merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Takalar.

"Dalam mensukseskan Gema Tasamara, selain sinergi antara pemerintah dan masyarakat, perlu ada ide dan kreativitas. Dengan mengadopsi metode beberes rumah dan kebersihan dari Jepang," harap Irma seperti rilis yang diterima TribunTakalar.com, Selasa (27/3/2018) petang.

Turut hadir dalam acara tersebut pendiri Konmari Indonesia Aang Hudaya yang juga menjadi narasumber.

"Konmari adalah sebuah metode dalam menata barang-barang dalam rumah, kantor maupun pekarangan yang digagas oleh Marie Kondo, penulis buku The Life-Changing Magic of Tidying Up asal Jepang yang sudah diterapkan di berbagai negara," ucap Aang.

Aang berharap agar semua peserta yang hadir pada seminar tersebut dapat memahami konten yang disampaikan sehingga dapat diterapkan di Desa/Kelurahan dan di segenap lapisan masyarakat Takalar.

Kegiatan seminar dan workshop tersebut diikuti oleh Tim penggerak PKK Kabupaten, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan serta para relawan Gema Tasamara’ yang ada di wilayah Kabupaten Takalar.(*)