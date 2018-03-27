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Tak Kebagian Kursi, Peserta Talkshow KNPI Sulsel Rela Berdiri

Dalam talkshow ini dengan tema "Menakar Kualitas Debat Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel".

Tak Kebagian Kursi, Peserta Talkshow KNPI Sulsel Rela Berdiri
hasan/tribuntimur.com
Sejumlah peserta Talkshow KNPI Sulsel di Four Points By Sheraton Hotel, Jl Andi Djemma, Makassar, Sulsel, tak bisa masuk ke ruang forum, Selasa (27/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah peserta Talkshow KNPI Sulsel di Four Points By Sheraton Hotel, Jl Andi Djemma, Makassar, Sulsel, tak kebagian kursi, Selasa (27/3/2018).

Mereka pun rela berdiri di depan pintu masuk.

Ada juga yang memilih untuk melihat dari layar TV yang berada di dalam hotel.

"Memang kita hanya batasi tapi mereka tetap datang jadi, kita arahkan saja untuk menonton tv," kata Ketua KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra.

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Dalam talkshow ini dengan tema "Menakar Kualitas Debat Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel".

Hadir pembicara yakni Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief, Dosen Ilmu Komunikasi Unhas Dr Hasrullah, dan Manager Produksi Tribun Timur AS Kambie.

Selain itu, hadir juga tim pemenangan kandidat gubernur Sulsel sebagai panelis Juru Bicara NH-Aziz, Muhammad Natsir.

Juru Bicara Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, Haeruddin.

Dan Komunitas IYL-Cakka Abdi Merah Putih (AMP), Alamsyah.(*)

Tags
KNPI Sulsel
talkshow
Makassar
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
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