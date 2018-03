Warga Luwu Utara Protes Harga BBM Pertalite Naik

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Kebijakan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebesar Rp 200 diprotes warga Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Mereka menilai, kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat kecil di daerah.

Warga Sabbang, Luwu Utara, Riswan menilai kenaikan Pertalite Rp 200 per liter bagi masyarakat kelas menengah ke atas mungkin saja tidak jadi masalah.

"Tapi bagi kami masyarakat yang kurang mampu pasti sangat merasakan. Apalagi saya hampir tiap hari membeli Pertalite," kata Riswan, Senin (26/3/2018).

Riswan yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di wilayah Sabbang sebenarnya tidak mempersoalkan kenaikan Pertalite seandainya ketersediaan premium di SPBU selalu ada.

"Sebenarnya ada Premium yang harganya lebih murah, hanya Rp 6.450 per liter. Tapi masalahnya adalah premium selalu habis, baik di SPBU," katanya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menyebut, penyesuaian harga Pertalite merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus bergerak.

Adapun kenaikan tersebut berlaku sejak tanggal 24 Maret 2018 di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seluruh Indonesia.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga jual Pertalite per 24 Maret 2018, di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 7.800 per liter dari sebelumnya Rp 7.600 per liter.

Sedangkan di provinsi lainnya berkisar Rp 7.800 sampai Rp 8.150 per liter. Seperti di Riau, harga Pertalite menjadi Rp 8.150 per liter, dan di Maluku dan Papua masing-masing menjadi Rp 8.000 per liter.(*)