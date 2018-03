VIDEO: Harga Pertalite Naik, Pengendara Serbu 'Premium' di SPBU Biringere Sinjai

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Kendaraan mobil di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Biringere, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan tampak mengantre, Senin (26/3/2018).

Antrean tersebut sejak pukul 09.00 Wita hingga pukul 03.00 Wita jelang sore hari ini.

Menurut Kepala Admin SPBU Sinjai Ahmad Amiruddin bahwa kondisi antrean tersebut sejak semalam hingga sore ini. Namun antrean tersebut tetap lancar.

"Mengantre begini sejak pagi tadi dan alhamdulillah tetap terlayani semua," kata Ahmad.

Sedang pantauan TribunSinjai.com terbanyak pengendara mobil mengisi BBM jenis premium ketimbang mobil yang mengisi partalite dan partamax.

Saat ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut menaikkan harga jual Pertalite. Pasalnya, harga minyak dunia terus merangkak naik.

Kondisi ini diperparah dengan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dari sebelumnya Rp 7.800 per liter menjadi Rp 8000 ribu per liter. (*)