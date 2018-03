'Jual' Anak 13 Tahun ke Pria Hidung Belang, PT Diringkus Aparat Polres Palopo

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Soeharto.

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Polres Palopo meringkus PT (17), di Jl Ratulangi, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Senin (26/3/2018) sore.

Wanita muda warga Lamasi, Kabupaten Luwu ini diamankan karena dilaporkan sebagai pelaku eksploitasi anak di bawah umur.

Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Ardy Yusuf mengatakan, tersangka dilapor oleh ibu korban eksploitasi yang berinisial MR (44).

MR melapor pada hari Minggu 25 Maret 2018 saat anaknya berinisial EK (15) diajak keluar oleh pelaku dan ditawarkan kepada pria hidung belang.

"Pada waktu itu anaknya diajak oleh pelaku dan ditawarkan kepada lelaki hidung belang untuk ditiduri dengan tarif Rp 300," kata AKP Ardy Yusuf.

Dikatakannya juga, setelah korban digauli oleh lelaki hidung belang, pelaku mendapat keuntungan Rp 50 ribu dari hasil itu. Kemudian Rp 250 diberikan kepada korban.

"Setelah ibu korban tahu, dia keberatan dan melapor. Dari laporan masyarakat kami berhasil mengamankan pelaku di SPBU Rampoang," imbuh AKP Ardy Yusuf.

Akibat perbuatannya itu, pelaku terancam pasal berlapis yakni Pasal 88 Jo. Pasal 76 I UU RI No 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI No 23 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah berubah menjadi Perpu No 1 Tahun 2016, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU RI No 17 Tahun 2016 dan UU Subsider Pasal 506 KUHP Pidana.

Sekedar diketahui, pelaku dan korban merupakan seorang pelajar.