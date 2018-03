Ariefyanto Arsjad: Kalla Toyota Cokroamito Optimis di Tahun Politik, Begini Strateginya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota mengapresiasi karyawan berprestasi. Teranyar Customer Relations Person (CRP) yang bertugas mengelola dan menggali keluhan pelanggan berhasil menyabet dua juara pada Dealer People Award 2017 yang digelar di Batam, 8-9 Februari 2018 lalu.

Salah satunya adalah CRP Kalla Toyota Cokroaminoto Diah Zaddiah menyabet juara pertama. Prestasi tersebut menjadi yang pertama di raih Kalla Toyota untuk kategori CRP.

Keberhasilan ini adalah wujud semangat Kalla Toyota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan. Terlebih lagi, kerja keras tersebut sudah diakui secara nasional

Ini sejalan dengan penjualan diler Toyota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah itu kala menutup 2017 sebagai market leader.

Total market untuk all produk sebesar 37,2 persen dengan penjualan 18.211 unit.

Nah, bagaimana dengan Sulsel? Seperti apa strategi yang dilakukan PT Kalla Toyota Cabang Cokroaminoto sehingga penjualan bisa tumbuh signifikan? Berikut wawancara Reporter Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali dengan Branch Manager Kalla Toyota Cokroaminoto, Ariefyanto Arsjad yang baru bergabung kembali Januari 2018 ini.

Bagaimana prospek bisnis otomotif di Indonesia pada tahun politik?

- 2018 Prospeknya cukup bagus karena diperkirakan akan tumbuh 4,6% dari penjualan di 2017 dan Khusus di Sulsel pertumbuhan ekonominya juga cukup baik sesuai prediksi Bank Indonesia (BI) di angka 7% lebih.

Optimis bakal meningkat?

- Kita optimis ada peningkatan penjualan di tahun politik ini karena biasanya selalu ada kebutuhan kendaraan operasional untuk kegiatan di beberapa kota yang melaksanakan Pilkada serentak.

Alasannya lain?

- Karenakan produk baru Toyota kini telah hadir. Seperti di kelas SUV Medium dengan hadirnya All New Rush, kemudian di Maret ini kelas Compact Medium hadirnya New Yaris yang sudah lebih sporty. Bersamaan di launching juga di kelas premium New Velfire dan New Alphard, dan insya Allah akhir semester satu produk andalan kita Toyota CHR juga akan hadir.