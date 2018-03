Selamat! Ini Daftar Pemenang Astra Motor Makassar Technical Skill Contes

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar (AMM) sebagai main dealer sepeda motor Honda di Makassar menggelar kontes keterampilan teknik antar mekanik dan service advisor seluruh jaringan layanan purna jual sepeda motor Honda di main dealer AMM Jl Sultan Alauddin Makassar, (23-24/3/2018).

Acara ini merupakan tahapan lanjutan yang telah dilakukan masing-masing jaringan purnajual Honda di empat Propinsi.

Kontestan terbaik nantinya akan diikutsertakan di tingkat nasional berhadapan dengan perwakilan main dealer di seluruh Indonesia

Manajem Technical Service Department (TSD) Astra Motor Makassar, Ignatius Nindyatama dalam rilisnya, Minggu (25/3/2018) menuturkan kontes mekanik dan service advisor ini bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan mengasah kemampuan menganalisa dan teknis di bidang teknik sepeda motor.

"Kami selalu berupaya untuk mengadirkan pelayanan servis terbaik bagi konsumen Honda. Para finalis dan pemenang yang lolos untuk maju ke babak final nanti merupakan kontestan terbaik yang diharapkan mampu menjadi role model dalam pelayanan servis Honda," katanya.

Dalam kompetisi ini dilakukan seleksi mulai dari test teori, test praktek meja, dan troubleshooting.

Pesertanya adalah Service Advisor, Mekanik dan Siswa TBSM Astra Honda yang telah lulus dalam tahap pra kontes yang dilakukan lebih dulu di seluruh jaringan yang tersebar di Sulselbartra dan Ambon.

"Jumlah peserta yang ikut dalam kompetisi kali ini sebanyak 10 orang Service Advisor, 20 orang Mekanik dan 18 Siswa SMK TBSM Astra Honda," katanya.

Dari banyaknya peserta tersebut terpilih 3 orang pemenang dari masing masing kategori dan berhak mendapatkan hadiah total Rp 10 juta. (*)

Berikut daftar pemenang dari tiga kategori lomba:

kategori siswa SMK

Juara 1: Supardi (SMK Baramuli Pinrang)

Juara 2: Afdal K (SMKT Somba Opu)

Juara 3: Muh Abizar (SMKN 7 Takalar)

Kategori Mekanik

Juara 1: Heriandi Anto (SO Daya)

Juara 2: Agus (BKJ Belopa)

Juara 3: Firmansyah (BKJ Makassar)

Service Advisor

Juara 1: Mizwar (SO Palopo)

Juara 2: Muh. Reza F (SO Polman)

Juara 3: Rudy Nur C (BKJ Belopa)