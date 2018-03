Novotel Makassar Juga Peringati Earth Hour 2018 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Seluruh dunia ikut memperingati Earth Hour, Sabtu (24/3/2018)

Di Indonesia Earth Hour mulai diperingati tahun 2009, dua tahun setelah program ini pertama kali dicanangkan di Australia.

Tahun ini, manajemen Novotel Makassar tentunya tidak mau ketinggalan dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dengan tema We Care For The Planet Novotel Makassar ikut dengan aksi memadamkan lampu selama satu jam dimulai pukul 08.30 wita hingg 09.30 wita.

Tidak hanya memadamkan lampu diarea publik hotel, Novotel Makassar juga berhemat energy dengan mengurangi penggunaan lift.

Dari empat lift yang biasanya beroperasi dikurangi menjadi dua saja selama satu jam tersebut.

Begitu juga dengan penggunaan AC, pompa air dan Komputer yang diminimalisir, dan penerangan koridor kamar yang lampunya diredupkan.

Untuk memeriahkan perayaan Earth Hour 2018, manajemen Novotel Makassar juga menyiapkan acara khusus dengan mengundang para tamu-tamu yang menginap untuk berkumpul bersama di Lobby area.

Menghitung mundur untuk memasuki waktu pemadaman lampu dan secara bersamaan menyalakan lilin sebagai pengganti penerangan.

Untuk menghibur para tamu di lobby area, manajemen mempersembahkan musik tradisional Makassar yang sama sekali tidak menggunakan listrik untuk alat musiknya, ini juga sebagai salah satu pendukung program Earth Hour.

“Setiap tahun kami ambil andil dalam kegiatan ini. Sebenarnya kegiatan ini bukan hanya sekedar mematikan lampu saja, tapi disini kami berkomitmen sesuai dengan program dari hotel kami," ujar Marcom Manager Novotel Makassar, Vina Taning melalui rilisnya, Minggu (25/3/2018).

"Kami akan support segala tindakan untuk menyelamatkan bumi dari perubahan drastis iklim dunia. Bukan hanya 1 jam ini saja, tetapi kami akan aplikasikan disetiap harinya untuk lebih berhemat energy,” lanjut Vina Taning dalam rilisnya.(*)