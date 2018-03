Bos Abutours Tersangka, Ketua Asphurindo Minta Calon Jamaah Segera Lakukan Ini

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Ketua Association of the Indonesian Haji Umrah and in Bound Agency (Asphurindo), H Syam Resfiladi tidak menyangka Bos Abutours, Hamzah Mamba ditahan.

"Innalillahi wainna ilahi rojiun," kata Syam Resfiladi kepada Tribun Timur saat dikonformasi terkait kasus Abutours, Minggu (25/3/2018).

"Tidak disangka akan sampai seperti ini masalahnya. Saya sangat prihatin bila terjadi seperti ini," lanjutnya melalui pesan WhatsApp.

Ia pun berharap semoga Allah SWT memberi yang terbaik untuk semua pihak yang terkait dengan masalah tersebut dan diberi Ridho Allah dan Rahmat Allah SWT dunia akhirat

Syam Resfiladi pun menyarankan kepada calon jamaah umrah yang tidak berangkat agar mengambil paspornya dan dokumen lain agar tetap bisa berangkat umrah melalui travel lain.

Terkait uang calon jamaah umrah yang tidak berangkat melalui Abutours, Syam Resfiladi ragu akan bisa dikembalikan.

"Jika uangnya saya kurang yakin dapat kembali," katanya.

Terkait status Abutours sebagai anggota Asphurindo, Syam Risfiladi mengatakan sudah keluar.

"Abu sudah mengundurkan diri beberapa bulan yang lalu," katanya saat dikonformasi terkait status Abutours.(*)