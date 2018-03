Promo, Buah dan Sayuran Turun Harga di Lotte Mart Mal Panakukang

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Lotte Mart Mall Panakukang Makassar merilis promo turun harga untuk aneka buah segar dan sayuran.

Promo itu berlaku hingga 28 Maret 2018, berlaku syarat dan ketentuan.

Data dihimpun Tribun, Sabtu (24/3) buah turun harga seperti Apel Fuji Rossy dari Rp 5.850 per 100 gram menjadi Rp 4.990. Pear Ya Lie dari Rp 1.990 per 100 gram menjadi Rp 1.780.

Jeruk Kino dari Rp 2.790 per 100 gram menjadi Rp 2.190. Jeruk Baby Pacitan dari Rp 2.590 per 100 gram menjadi Rp 2.290. Pisang Cavendish dari Rp 2.590 per 100 gram menjadi Rp 2.290.

Begitu juga dengan Anggur Autumn Royal dari Rp 11.590 per 100 gram menjadi Rp 9.750. Buah Naga Merah dari Rp 2.690 per 100 gram menjadi Rp 1.950.

Lalu Kurma Tunisia Palm Fruit 250G dari Rp 32.500 per pack menjadi Rp 29.500. dan Melon Rosck dari Rp 1.850 per 100 gram menjadi Rp 1.490.

Sedangkan until sayuran ada Kembang Kol dari Rp 3.550 per 100 gram menjadi Rp 2.990. Bawang Bombay dari Rp 2.590 per 100 gram menjadi Rp 2.490.

Sama dengan Kentang Granola dari Rp 2.150 per 100 gram menjadi Rp 1.850. Buncis Tw dari Rp 1.350 per 100 gram menjadi Rp 1.090.(*)