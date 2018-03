Campus Community Day Hadi di STMIK Dipanegara, Intip Kegiatannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

Event Campus Community Day, sekarang hadir di kampus STMIK Dipanegara, Jl Perintis Kemerdekaan Km.7, Sabtu (24/3/2018).

Campus Community Day yang digelar oleh Bold Experience kali ini, sudah ada dan berkeliling di dua kampus Swasta dan satu kampus Negeri di Makassar.

"Kali ini di STMIK Dipanegara, kemarin kami hadir di UNM (Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Unifa," kata Project Officer Campus Community Day, Eca.

Event Campus Community Day kali ini, berlangsung dari pukul 10.00 hingga pukul 17.00 Wita, tepat dihalaman depan kampus STMIK Dipanegara, Makassar.

Event ini gratis bagi pengunjung yang ingin datang dan menonton penampilan dari band-band lokal yang terpilih pada event Campus Community Day 2018.

Selain band lokal, pihak penyelenggara juga sediakan both-both kuliner, mobil Kopi, both jersey PSM, both game Soft Gun dan juga both donor darah. (*)