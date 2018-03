Bukti Sah Romantisnya Raul Lemos, Pantas Krisdayanti 'Tinggalkan' Anang Hermansyah

TRIBUN-TIMUR.COM - Salah satu Diva Pop Indonesia, Krisdayanti genap berusia 43 tahun, Sabtu (24/3/2018) hari ini.

Dilansir tribun-timur.com dari instagram KD sapaannya, perayaan ulang tahunnya yang digelar semalam tak terlalu mewah.

Tapi romantis. Lihat ekspresi kebahagiaan KD meniup lilin ulang tahunnya bersama dua anaknya.

Terpancar aroma bahagia dari sana.

Kejutan ulang tahun dari suaminya tercinta Raul Lemos membuat KD terharu.

Berikut keterangan foto di atas :

Amor ..You’ve sweetened my life with a humbled fabulous surprise birthday . It’s one I will always remember.

@raullemos06 #surprise #garageparty #husbandact