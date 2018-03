Yuk, Ikut Lomba Masak di Hypermart Mal Panakkukang, Ini Syaratnya

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fiesta dan hypermart Mal Panakkukang (MP) Makassar akan menggelar Fiesta Family Fun Cooking 2018, Minggu (25/3/2018).

Kegiatan tersebut akan berlangsung di hypermart Mal Panakkukang Makassar dengan tema Masakan Tradisional.

Panitia menyiapkan hadiah jutaan rupiah untuk masing-masing pemenang, dengan rincian pemenang I Rp 1 juta, pemenang II Rp 800 ribu, pemenang II Rp 600 ribu.

"Lalu hadiah untuk runner up I Rp 400 ribu, runner up II Rp 300 ribu dan runner up III Rp 200 ribu," kata Divisi Manager hypermart Mal Panakukang, Abidin, Jumat (23/3/2018).

Syarat dan ketentuan mengikuti lomba adalah satu keluarga wajib terdiri dari tiga orang, peserta tidak boleh membawa bahan masakan jenis apapun baik bumbu giling atau bumbu jadi dari rumah.

Bahan masakan yang sulit didapatkan di supermarket dapat dibawa dari rumah dengan menginformasikan ke panitia terlebih dahulu sebelum lomba. Peralatan masak disediakan panitia.

Ketentuan lain adalah peserta yang sudah pernah ikut dan menjadi juara 1,2 dan 3 di semifinal family fun cooking 2013-2017 tidak diperbolehkan mengikuti fun cooking 2018.

Dimana peserta berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp 100 ribu per keluarga untuk dibelanjakan produk Fiesta dan bahan masakan lainya saat lomba.

"Peserta terbatas, hanya untuk 30 keluarga di babak penyisihan ini, jadi buruan daftar," tuturnya.

Untuk mendaftar bisa menghubungi perwakilan fiesta atau untuk info selengkapnya bisa dilihat di www.facebook.com/fiestanugget.(*)