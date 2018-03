Honda Dream Ride Project Akan Modifikasi All New Honda CRF150L

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komitmen Astra Honda Motor (AHM) untuk mendukung peningkatan kompetensi para modifikator berbakat Tanah Air diwujudkan melalui Honda Dream Ride Project.

Tahun ini, kegiatan ini diikuti para pemenang HMC 2017 yang berkesempatan mewujudkan impian memodifikasi motor on-off sport sejati, yaitu All New Honda CRF150L, didampingi mentor-mentor modifikator berpengalaman. Kegiatan ini diselenggarakan pada periode Februari hingga Juli 2018 di Jakarta dan Yogyakarta.

Honda Dream Ride Project 2018 diikuti tiga modifikator berbakat pemenang HMC 2017, yaitu Hasan Law sebagai pemenang kategori Free For All, Rully Manarulla pemenang kategori All Stock & Advance untuk unit produksi diatas tahun 2006, dan Ikbal Saputra yang merupaka pemenang kategori All Stock & Advance untuk sepeda motor dengan unit produksi diatas tahun 2006.

Karya modifikasi yang dihasilkan pada gelaran Honda Dream Ride 2018 tidak hanya mementingkan sisi desain, tetapi juga keamanan saat dikendarai.

Dalam pengembangannya para modifikator jawara HMC 2017 ini dibimbing oleh mentor tim ahli.

Modifikator Rully Manarulla dibimbing oleh Honda Motorcycle Research and Development Center yang didatangkan dari Jepang bersama tim Product Management AHM, Ikbal Saputra dibimbing oleh tim International Custom Builder, sedangkan modifikator Hasan Law dibimbing oleh Indonesian Custom Builder.

General Manager Marketing Planning & Analysis Division AHM, A Indraputra dalam rilisnya, Jumat (23/3/2018) Honda percaya para modifikator handal pemenang HMC 2017 akan yang menghasilkan karya modifikasi yang menarik dan berkelas dari All New Honda CRF150L, model on-off sport sejati ini memiliki model yang sangat menantang yang menggambarkan sosok pengendara pecinta petualang dan berjiwa bebas.

"Dengan semangat Satu Hati kami yakin para modifikator mampu menghasilkan karya yang mampu memberikan inspirasi kepada para pecinta modifikator di Tanah Air melalui proyek Honda Dream Ride," ujar Indraputra sapaanya. (*)

